di Redazione sportiva

Si attende solo l’ufficialità, il prolungamento e adeguamento del contratto di mister Capuano hanno trovato la loro concretizzazione. Eziolino si leghera’ all’Avellino fino al 30 giugno 2022 con opzione per altre due stagioni in caso di promozione in Serie B. Rinsaldata anche la posizione del vice Padovano. Il progetto della nuova società non prescinde dal tecnico di Pescopagano.