Calcio, Us Avellino. Musa presenta Dini e Izzillo svelando: “Con Evacuo ora non c’è accordo, Parisi rimane, stiamo parlando col Frosinone per Tribuzzi”.

🔊 Ascolta l'articolo

di Lucio Ianniciello

Oggi sono stati presentati Izzillo e Dini, il primo già in campo contro Catania e Picerno, il secondo domenica scorsa. Il ds Musa comincia parlando proprio del centrocampista e del portiere: “Sono due calciatori che possono apportare un valore importante alla rosa di mister Capuano. Entrambi sono reduci da due promozioni in B. Ringrazio Pisa e Parma, abbiamo ottimi rapporti con loro, specialmente con gli emiliani. Dini ha avuto richieste da società di B, alla fine la scelta è ricaduta su Avellino per il processo di maturazione del ragazzo. Stiamo lavorando per poter migliorare, le scelte saranno condivise in tre con le indicazioni del mister”. I lupi hanno bisogno di almeno due punte, come affermato da Capuano. Il ds viene stuzzicato su Evacuo: “È al Trapani, si tratta di un profilo importante, non nascondo che lo abbiamo attenzionato. Dopo la perdita di Charpentier ci serve un attaccante. Qualcuno prenderemo. Stiamo sondando, molti scelgono la B. Evacuo ha fatto più gol di tutti in C. Ora non c’è un accordo”.

Questione Parisi: “È dell’Avellino, da Napoli non ci è arrivata nessuna comunicazione. Al momento solo una squadra estera ci ha fatto pervenire il suo interesse. Non credo che e’ un discorso che possa subire delle modifiche a gennaio, a meno di clamorose sorprese in questi ultimi giorni. Parisi è legato per 3 anni all’Avellino”. Profili su cui si è lavorato: “Li avevamo, poi c’è stato il blocco. Ci sono state difficoltà per questo motivo. Serve un elemento idoneo dal punto di vista umano e tecnico”.

I problemi societari in casa Avellino non mancano ma Musa tiene prima a precisare il suo ruolo: “Per quanto riguarda la gestione interna, i referenti sono dg e allenatore, parlo con i soci, mi confronto sia con Izzo che con Circelli. Altri aspetti societari non li tratto, sono superiori a me. Dobbiamo pensare all’Avellino”. Oltre alle entrate bisogna pensare anche alle uscite: “Non ci sono particolari richieste. Ci saranno rescissioni per risolvere qualche contratto o prestito”. Federico è stato appena ufficializzato: “È stata una scelta di Circelli, succede anche in A che la proprietà conclude delle trattative. È un ragazzo che ha firmato per un anno e mezzo e in caso di riscatto ci posso essere essere altri 3 anni di contratto”. I prestiti: “Dini ha completato i 6 prestiti, il regolamento ci permette di averne di piu’ ma si tratterebbe di fuori lista e sarebbero un costo per la società. Stiamo cercando di rescindere per fare spazio ad altri. Conclude: “Da qui a venerdì ci saranno tante cose da fare, stiamo parlando col Frosinone per Tribuzzi”.