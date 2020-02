Calcio, Us Avellino. Nulla osta per Karic, si allenerà in Svezia con l’Helsingborgs.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Karic, fuori dai piani tecnici di Capuano, non si allenerà più con l’Avellino. C’è stato infatti il nulla osta per per prendere parte agli allenamenti della squadra svedese dell’Helsingborgs, militante nella massima serie nazionale. Al momento il campionato del Paese scandinavo è fermo, va infatti in scena da aprile a novembre. Qui sotto il comunicato della società biancoverde.

Il club comunica che in data odierna è stato concesso al tesserato Nermin Karic il nulla osta per allenarsi

e disputare partite amichevoli con la squadra svedese dell’ Helsingborgs IF. Il giocatore ha quindi lasciato

Avellino e sarà in Svezia fino al termine del permesso.