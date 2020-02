Calcio, Us Avellino. Otto reti al Baiano in amichevole.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Tra le vicissitudini societarie che dominano la scena, l’Avellino prepara il match di domenica prossima a Francavilla Fontana contro la Virtus. Stasera alle 17.30 c’è stata un’ amichevole tra i lupi e il Baiano. La squadra di Capuano ha vinto per 8-0 grazie alle doppiette di Parisi, Sandomenico, Albadoro, una rete a testa per Micovschi e Pozzebon. Formazione iniziale composta da Tonti in porta, Illanes, Zullo e Laezza in difesa; Parisi e Rizzo larghi, in mezzo Rossetti e Izzillo; in attacco Ferretti, Pozzebon e Micovschi. Differenziato per Fallou, Morero, Alfageme, De Marco e Di Paolantonio.