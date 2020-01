Calcio, Us Avellino. Prezzi più bassi per il match di domenica contro la Vibonese.

CALCIO, US AVELLINO. Gavazzi: “Difficile dire cosa mi sia successo, in questo girone di ritorno dovremmo essere bravi soprattutto in casa”.

CALCIO, US AVELLINO. Taccone: ” A Castaldo proposto un rinnovo triennale, proseguo da solo se non arrivano nuovi soci”. De Vito: “Marcolini e’ un ottimo gestore e motivatore, ci serve un under in attacco”.