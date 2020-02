Calcio, Us Avellino. Rimpolpato l’organico, per Bisceglie convocati i neo biancoverdi.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

I 9 neo biancoverdi sono tutti convocati per Bisceglie. Si rimpolpa l’organico. Dini, Izzillo e Bertolo già figuravano nelle gare precedenti, per il portiere seconda presenza. Si aggiungono Federico, Rizzo, Garofalo, Sandomenico, Ferretti e Pozzebon. Non ci sono Karic, il croato finirà quasi sicuramente fuori lista, Palmisano e Nije, oltre ai lungodegenti Silvestri e Charpentier. Rientra Parisi dalla squalifica. Capuano sarà sostituito a Bisceglie, come nel prossimo match di Francavilla, dal vice Padovano. Ecco i 23.

Portieri: Dini, Tonti;

Difensori: Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Parisi, Zullo;

Centrocampisti: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Federico, Garofalo, Izzillo, Micovschi, Rizzo, Rossetti;

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Ferretti, Sandomenico, Pozzebon.