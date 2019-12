Calcio, Us Avellino. Sette gol al Gesualdo in amichevole, Capuano: “Il mio pensiero va alla gente sfortunata, un augurio particolare a chi ama la maglia dell’Avellino”.

di Redazione sportiva

L’ultimo test dell’anno si è concluso 7-0 per i lupi (Morero, doppietta di Alfageme, Di Paolantonio, De Marco, Evangelista). Il Gesualdo, militante in Promozione, è stato l’avversario dei ragazzi di mister Capuano. Qui sotto la formazione biancoverde che è scesa in campo all’inizio.

Tonti; Njie, Zullo, Illanes; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Albadoro, Karic. In occasione della sgambata che è andata in scena al Partenio Lombardi alle 11, il gruppo insuper…abili ha incontrato il dg Aniello Martone per lo scambio delle maglie.

Non sono mancate alcune dichiarazioni di mister Capuano, essenzialmente incentrate sugli auguri di Natale: “Il calcio ora va in secondo piano. Il mio pensiero è alla gente sfortunata, a chi soffre, a chi ha i suoi cari lontani, a chi non può riabbracciare i propri figli. A loro la mia più alta vicinanza. Solo una cosa non si può risolvere, la morte. Noi possiamo festeggiare con le famiglie. Auguro un 2020 foriero di soddisfazioni. Logicamente l’augurio più notevole è a me e a tutti quelli che amano la maglia dell’Avellino”.

Considerazioni sulla propria squadra: “Veniamo da un periodo eccezionale, 12 punti in 4 partite, migliorate la fase offensiva e difensiva con 9 gol fatti e 2 subiti. Il resto è aria fritta. Abbiamo fatto grandi prestazioni anche quando ci sono stati risultati negativi. Merito a questo gruppo giovane. Alla ripresa avremo tante partite ravvicinate, spero che la Befana ci porti un bel regalo. La società sa che fare, abbiamo una rosa ristretta”. Ecco il gennaio dei lupi: “Vibonese in casa, trasferta di Teramo, recupero a Catania fino a ritornare tra le mura amiche per affrontare il Picerno. Abbiamo lavorato bene, c’è stato un programma personalizzato per ognuno dei ragazzi”. L’Avellino ed Eziolino Capuano: “L’ho accettato in modo incosciente, situazione tipica di chi vuole raggiungere un obiettivo in qualunque modo. Non avrei mai potuto accettare considerando il periodo buio, la classifica deficitaria, le difficoltà societarie, il calendario da brividi. Con meditazione e raziocinio nessuno avrebbe potuto raccogliere la sfida. Io l’ho fatto con coraggio, conscio che sarei potuto riuscire grazie all’illimitata onestà e professionalità che mi contraddistingue, oltre all’amore che provo per questo sport. L’incoscienza e l’irrazionalita’ sono di persone che amano”.