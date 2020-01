Calcio, Us Avellino. Sette gol al Manocalzati in amichevole, Parisi a riposo precauzionale.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

L’Avellino batte 7-0 il Manocalzati, team militante in Promozione. Alla sgambata non hanno preso parte Parisi, riposo precauzionale per il gioiellino, Albadoro, indisponibilità per lieve stato febbrile e Zullo, differenziato. Le reti sono state messe a segno da Micovschi, Rossetti, Petrucci, Carbonelli, Evangelista, Russo e Pisano. Al fischio d’inizio Capuano ha schierato Tonti tra i pali, Illanes, Morero e Laezza in difesa, Celjak e Bertolo, domani ci dovrebbe essere l’ufficializzazione per quest’ultimo, larghi, in mezzo Carbonelli, Di Paolantonio e Rossetti, in attacco Micovschi e Alfageme. Per la gara di Teramo rientreranno dalle squalifiche Morero, Laezza e Alfageme, non ci saranno Silvestri, Charpentier (stagione finita per entrambi) e lo squalificato De Marco.