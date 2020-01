Calcio, Us Avellino. Si chiude il mercato con le entrate di Garofalo e Pozzebon.

🔊 Ascolta l'articolo

di Lucio Ianniciello

Gli ultimi arrivi in casa Avellino, il mercato ha chiuso stasera alle 20, sono quelli di Garofalo e Pozzebon. Per i due calciatori manca solo l’ufficialità. Il primo è un centrocampista che arriva dalla Sambenedettese, altirpino di Lioni. Il secondo e’ un attaccante che fa ritorno ad Avellino dopo la stagione 2014-2015, 6 presenze e un gol in Serie B. Proviene dal Gozzano. Alla fine è saltato il difensore Cernuto della Triestina, si parlava di Tribuzzi il quale si è accasato al Novara.

Le entrate sono 9: in attacco Pozzebon (prestito dal Gozzano), Sandomenico (prestito dalla Cavese) e Ferretti (dal Trapani, definitivo), questi ultimi due sono esterni; a centrocampo Federico (San Martin, prestito fino al 2021 con opzione triennale), Garofalo (definitivo dalla Sambenedettese), Izzillo (dal Pisa, definitivo) e Rizzo (prestito dal Livorno); in porta Dini (prestito dal Parma), in difesa Bertolo (Picerno, definitivo). Solo 4 in uscita, risoluzione per Petrucci, prestito di Carbonelli al Trastevere, Abibi definitivo alla Cavese, Pizzella in prestito alla Nocerina. Rimangono i vari Palmisano, Karic, Nije. Uno di questi ultimi due però andrà fuori lista, visto che i prestiti previsti da società di A e B sono 6, l’Avellino con lo sfoltimento della rosa non completato è in avanzo di una unità.