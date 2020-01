Calcio, Us Avellino. Squalificati mister Capuano e De Marco, a Teramo non ci saranno.

di Redazione sportiva

Mister Capuano non ci sarà a Teramo, gli è stata inflitta la squalifica “per comportamento non regolamentare in campo e per proteste verso un assistente arbitrale”. Nella gara contro la Vibonese fu espulso negli ultimi minuti del primo tempo in seguito ad un rigore non assegnato per intervento dubbio su Parisi. Lo sostituirà in panca il vice Padovano. Per sopraggiunto limite di cartellini gialli non sarà della trasferta abruzzese nemmeno il centrocampista De Marco. La gara, valevole per il ventiduesimo turno del girone C di Serie C, si disputerà domenica 19 gennaio alle 17.30. Rientreranno invece dalle squalifiche Laezza, Morero e Alfageme. Silvestri out per l’infortunio patito contro la Vibonese.