Calcio, Us Avellino. Un rinforzo per l’Under 19, arriva Gianmarco Mariconda dalla Virtus Avellino.

Colpaccio del responsabile Vincenzo Devito

In casa u19 biancoverde, dalla Virtus Avellino, arriva Gianmarco Mariconda, attaccante classe 2002.

Il nuovo rinforzo per mister Rocco ha iniziato a giocare a calcio nella Pro Irpinia seguito attentamente da mister Filarmonico che, ironia della sorte, 10 anni più tardi ha avuto il piacere di allenarlo nel Campionato Allievi Regionali proprio in maglia Virtus Avellino. Prima del ritorno in Irpinia però, Mariconda ha fatto esperienza un anno a Roma alla Vigro Perconti. Poi l’avventura nel Settore giovanile del Napoli dove se la gioca nell’Under 16 partenopea. Infine il ritorno nella sua terra e il sodalizio con il settore giovanile della Virtus Avellino e la prima squadra.