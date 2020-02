di Redazione sportiva

L’Avellino si prepara in vista del Rende, domenica in Calabria alle 17,30. Oggi al Partenio Lombardi ha battuto 11-0 in amichevole l’Atletico Castelfranci. Doppiette di Izzillo, Evangelista, Rossetti e reti di Pozzebon, Micovschi, Albadoro, Zullo e De Marco.