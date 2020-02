🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

L’Avellino prepara il derby con la Cavese nel caos societario. Stasera al Partenio Lombardi i lupi hanno battuto 10-0 l’F.C. Avellino, team militante in Promozione. Tripletta di Micovschi, doppietta di Albadoro e reti di Laezza, Federico, Pozzebon, Karic, Rossetti ed Evangelista. In campo dall’inizio Tonti tra i pali, Bertolo, Morero e Illanes in difesa; Parisi e Rizzo esterni, in mezzo al campo Di Paolantonio, Garofalo e Rossetti; in avanti Sandomenico e Pozzebon.