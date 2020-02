Calcio. Viribus Somma 1 – Cimitile 3: Di Meo e Imparato riportano alla vittoria i granatieri

La giornata numero 22 del campionato di promozione girone C, vede il Cimitile affrontare in trasferta la Viribus Somma, formazione impegnata nella lotta per non retrocedere. Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Di Meo dopo solo 5 minuti di gioco. La formazione cimitilese disputa un ottimo primo tempo e al minuto 44 su calcio di rigore è sempre Carmine Di Meo a realizzare la sua doppietta personale ed il conseguente doppio vantaggio del Cimitile. Nella ripresa a dieci minuti dalla fine Imparato si procura e realizza con estrema precisione la rete del tre a zero. Il passivo per la formazione di casa risulta essere estremamente pesante, visto che nei primi 25 minuti della ripresa la Viribus Somma ha mostrato ottime trame di gioco. A ridurre cosi lo svantaggio al minuto 43 ci pensa Sylla con un tiro dall’interno dell’area di rigore ad accorciare le distanze e a concludere il match sul definitivo 1-3

Formazione Cimitile

Cimitile. De Riggi, De Sarno, Menna, Visone, Liparuli, Carifi, Aprea, Colonna, Di Meo, Balascio. All Galluccio

Marcatori: Di Meo 5’1t( C), Di Meo 44’1t rigore( C), Imparato 35’strigore( C) , 43’ Sylla ( V.S.)

adsense – Responsive – Post Articolo