Calcio. Benevento da record, è matematicamente in A.

Battuta la Juve Stabia per 1-0, gol di Sau al 71′ e Serie A conquistata con sette turni d’anticipo. Benevento da record, torna nella massima categoria dopo due anni per la seconda volta nella sua storia: 74 punti in classifica, solo 15 gol subiti, nessuno meglio in Europa, eguagliato l’Ascoli 77-78 che strappo’ la A con tale tempismo, ventiduesimo risultato utile consecutivo grazie alla vittoria contro le “vespe”, unica sconfitta a Pescara in ottobre. Pippo Inzaghi gran condottiero, il presidente Vigorito una certezza. Si possono scatenare i festeggiamenti nel Sannio.

