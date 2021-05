CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID, DOMANI PARTE LA VACCINAZIONE NELLE AZIENDE

Partirà domani 31 maggio 2021 la vaccinazione dei dipendenti delle Aziende della provincia di Avellino, in linea con il Protocollo d’intesa per l’estensione della Campagna Vaccinale anti-covid 19 alle attività economiche e produttive. Nella giornata di domani l’Asl di Avellino ha programmato la somministrazione di 671 vaccinazioni presso i primi 9 hub aziendali attivati, che hanno aderito al protocollo, risultati idonei quali punti vaccinali. A seguire verranno attivati anche gli altri hub aziendali per un totale di 20 aziende che ospiteranno i Punti vaccinali e 5.135 dipendenti che verranno sottoposti a vaccinazione presso le aziende irpine.

