CAMPANIA. Cade pino a causa del vento, muore medico

Un medico di circa 65 anni ha perso la vita a Cava de’ Tirreni (Salerno) in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L’uomo, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava de’ Tirreni. Il medico stava portando a spasso il cane quando l’albero lo ha travolto. Il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli, ha espresso il “cordoglio alla famiglia” e ha ribadito “che il patrimonio arboreo cittadino è sottoposto a costante controllo”. Anche l’albero che è caduto, fanno sapere dal Comune, era stato sottoposto a verifica.

