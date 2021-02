CAMPANIA. Chiudono tutte le scuole fino al 14 marzo. De Luca ha deciso

Il presidente De Luca ha firmato l’ordinanza con la quale chiude tutte le scuole campane fino al prossimo 14 marzo 2021. Lo aveva preannunciato ieri nella tradizionale diretta facebook del venerdì, quando ogni settimana fa il punto della situazione. Gli aumenti dei positivi delle ultime ore ha contribuito nella decisione. Si ritorna quindi alla DAD.

“Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:

– è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università;

– restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

