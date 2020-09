CAMPANIA. Chiusi i seggi, ecco chi vince le Regionali secondo gli exit poll

Chiusi i seggi elettorali dopo i due giorni in cui gli aventi diritto sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e per rinnovare giunte e consigli di 7 Regioni e 957 Comuni. Ecco chi vince secondo gli exit poll relativi alla Campania.

Gli exit poll di La7 danno in vantaggio, per la carica di governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Che otterrebbe più voti della somma dei risultati di Stefano Caldoro (centrodestra) e Valeria Ciarambino (M5s). Simile anche la previsione degli exit poll della Rai: De Luca al 54-58%, Caldoro al 23-27% e Ciarambino tra il 10,5 e il 14,5%.

Secondo gli exit poll di Noto sulla Rai, De Luca oscilla tra il 54 e il 58 per cento e Caldoro tra il 23 e il 27 per cento.

