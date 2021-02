CAMPANIA. Consegna delle attrezzature sanitarie donate dall’azienda Ortopedia Meridionale ai rappresentanti della Croce Bianca

Oggi, 11 febbraio 2021, alle ore 11:00, in Vico Equense (NA) presso il piazzale del Convento di San Francesco, il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, rappresentato dal Gran Maestro Errico Longobardi di Torre del Greco e supportato dal cancelliere Cav. Dario Medugno, hanno proceduto alla consegna delle attrezzature sanitarie donate dall’azienda Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri, un aspira muchi, dei saturimetri e delle mascherine ai rappresentanti della Croce Bianca, per la necessità sanitaria di contrastare l’epidemia covid 19.

Un gesto di solidarietà concreto e di vicinanza alla comunità di Vico Equense e delle comunità vicine. I Cavalieri e Dame del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, hanno voluto testimoniare che l’appartenenza e i colori dei convenuti non hanno confini di fronte all’assistenza sanitaria e al sociale in questo periodo d’emergenza epidemiologica.

Il cancelliere Dario Medugno, sottolinea che il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari è impegnato fattivamente nelle opere di beneficenza, di solidarietà, di assistenza e di vicinanza verso gli ultimi, nella Regione Campania e non solo.

Le Dame e i Cavalieri del SOCT, operano in più province e in piccole realtà, raggiungendo quelle famiglie bisognose, ascoltando le segnalazioni e avallando i rappresentanti delle parrocchie e delle amministrazioni comunali.

Oggi, nell’occasione dell’evento, alla presenza dell’Avv. Massimo Trignano e del dott. Salvio Zungri (quale testimone) è stato siglato tra i due rappresentanti degli ordini convenuti, Dott. Errico Longobardi (Gran Maestro) per il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari e Don Luigi Garbo (Gran Maestro) per il Serenissimo Ordine Cavalieri della Natività, un atto di gemellaggio e di collaborazione reciproca per il bene del prossimo e degli ultimi.

