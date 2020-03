CAMPANIA. Coronavirus, vietato passeggiare, chi viene beccato obbligo di quarantena in casa.

Il Governatore della Campania ha emesso una nuova ordinanza oggi con la quale ha stabilito che è assolutamente vietato passeggiare, infatti l’ordinanza n.15 del 13 marzo 2020, stabilisce che fino al prossimo 25 marzo su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti solo spostamenti temporanei e individuali, motivate da adeguate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ ammesso la presenza di un accompagnatore solo se per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità. Oppure spostamenti dove i componenti della stessa famiglia devono raggiungere lo stesso posto di lavoro. La trasgressione di quanto sopra obbliga il trasgressore a quarantena domiciliare per 14 giorni.

