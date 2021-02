Il bollettino dell’Unità di crisi Regione Campania: 1.677 positivi ( da test antigenico) su 20.893 tamponi, per un totale di 251.458 positivi su 2.774.505 tamponi; tra i positivi al test molecolare, si rilevano 1.388 asintomatici e 117 sintomatici; 11 morti (9 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.106 vittime; 543 pazienti guariti, per un totale di 177.000.

