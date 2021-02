Oggi la Campania fa registrare 1573 positivi su 19.886 tamponi due in meno di ieri con 583 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 7,91% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di contagio era al 7,69%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.340 sono asintomatici e solo 77 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

adsense – Responsive – Post Articolo