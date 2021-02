In Campania oggi 1575 positivi al virus su 20.469 tamponi effettuati, positivi in crescita di 440 unità rispetto al giorno precedente con 6.313 tamponi in più. In percentuale sono risultati positivi il 7,69% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di contagio era all’ 8,01%. Ben 1.388 sono asintomatici e invece 52 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

