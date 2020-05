CAMPANIA. Da domani è obbligatorio indossare la mascherina fuori casa

Anche in Campania scatta l’uso obbligatorio delle mascherine. Lo annuncia in diretta Fb il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Chi sarà trovato senza la protezione sarà multato dalle forze dell’ordine.

“Dobbiamo essere rigorosi fino all’ossessione almeno su una cosa: l’obbligo di indossare le mascherine sempre fuori di casa. E con la nuova ordinanza sarà così. E’ una cosa indispensabile. C’è l’obbligo da oggi di indossare la mascherina fuori di casa. Ci sono sanzioni per chi non la indossa. Come si fa a controllare la distanza sociale e il fatto di passeggiare solo vicino a casa? Non prendiamoci in giro, è impossibile. Per questo almeno la mascherina deve diventare obbligatoria perché quello si può controllare e ci dà serenità”.

