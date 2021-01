Campania: da lunedì in presenza anche la terza classe delle elementari

L’unità di Crisi della Regione Campania riunitasi nel pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nella scuola, ha deciso che ritorneranno in classe anche gli alunni della terza elementare. Una relazione tecnica confluirà nell’ordinanza che sarà firmata nella giornata di domani. Si anticipano le decisioni che sono state assunte.

A partire da lunedì prossimo, 18 gennaio, sarà consentito il ritorno in presenza fino alla terza classe della scuola primaria, oltre alle classi dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia e dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali.

