CAMPANIA. De Luca pronto a dare l’annuncio oggi durante la diretta facebook

L’annuncio potrebbe arrivare, come oramai di consuetudine, con la diretta sulla propria pagina Fb istituzionale del venerdì. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca – dopo il primo confronto con il comitato scientifico Covid-19 della regione – sarebbe pronto a stoppare l’obbligo della mascherina in luoghi all’aria aperta. Resterà, in ogni caso, l’obbligo di indossare i Dpi in luoghi chiusi o nei quali non si può preservare una distanza sociale di almeno un metro.

