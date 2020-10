CAMPANIA. Il Movimento Italiano Disabili scrive al Ministro Speranza

Il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili attraverso una nota a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito scrive al Ministro della Salute Dott. Roberto Speranza per sollecitare e proporre al Governo di rendere più reperibili e a prezzi più vantaggiosi i dispositivi di protezione individuale quali mascherine trasparenti utili e indispensabili ai cittadini residenti in Regione Campania ma anche di tutti i cittadini italiani affetti da disturbi del sordomutismo per facilitare loro il linguaggio della comunicazione , dispositivi necessari e obbligatori alla prevenzione dal contagio del Covid 19

Di seguito la nota indirizzata al MInistro

Al Ministro della Salute Roberto Speranza

Lungotevere Ripa, 1 00153 Roma

Egr, Sig. ministro della salute Dott. Roberto Speranza,

a scriverle il Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito in rappresentanza del Coordinamento Regione Campania.

Le scrivo per portare alla sua attenzione la nostra richiesta di rendere più reperibili e a prezzi più vantaggiosi i dispositivi di protezione individuale quali mascherine trasparenti utili e indispensabili ai cittadini affetti da disturbi del sordomutismo per facilitare loro il linguaggio della comunicazione.

Certi che la nostra richiesta trovi accoglimento le porgo

​ ​Distinti Saluti

Avellino, 9/10/2020 Il Coordinatore Regione Campania M.I.D.

Movimento Italiano Disabili

Giovanni Esposito

