CAMPANIA. Inaugurato centro vaccinale presso l’hangar Atitech di Capodichino. De Luca: “se continuiamo a stare senza mascherina ritorneremo in zona rossa”

Presso l’hangar Atitech di Capodichino attivato questa mattina uno dei centri vaccinali più grandi d’Italia: 32 box, circa 150 unità di personale impegnate, un parcheggio gratuito di 250 posti auto per l’accoglienza dei cittadini convocati, oltre 8mila somministrazioni giornaliere. Grazie a Gianni Lettieri, presidente di Atitech, per averci messo a disposizione questa magnifica struttura. “Con le Asl Na 1,2 e 3 stiamo facendo davvero uno sforzo gigantesco con il grande obiettivo, se avremo le dosi a disposizione, di rendere Napoli, entro luglio, la prima grande metropoli d’Europa #covidfree“, ha affermato il Governatore De Luca aggiungendo poi: “Ho visto immagini che mi preoccupano, migliaia di persone in giro senza mascherina significa che fra due settimane andiamo in zona rossa e ci giochiamo l’estate”.

adsense – Responsive – Post Articolo