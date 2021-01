CAMPANIA. Lunedì 25 gennaio riapriranno in presenza le scuole secondarie di primo grado (medie)

«Le scuole secondarie di primo grado (medie) riapriranno in presenza lunedì 25 gennaio 2021, salve diverse valutazioni di competenza dei sindaci o dei dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici dovranno comunque certificare la sussistenza delle condizioni e requisiti di sicurezza sanitaria prescritti dal vigente piano di sicurezza per la ripresa delle attività della scuola, oltre ai requisiti di sicurezza generale». È quanto si legge nell’ordinanza numero 3/2021, in corso di pubblicazione e firmata da presidente della Regione Campania.

