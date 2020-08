Campania, ondata di calore fino a domenica: la Protezione Civile lancia l’allerta meteo

Allerta caldo in tutta la regione, temperature oltre media. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Dalle 12 di domani, venerdì 21 agosto e fino alle 10 di domenica 23 agosto, potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.

