CAMPANIA: PIÙ EUROPA, 5 DONNE CAPILISTA

“Nella composizione delle liste per il Consiglio Regionale della Campania abbiamo deciso di candidare 5 donne come capilista delle 5 circoscrizioni provinciali di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, come peraltro auspicato dalla Consigliera regionale di Parità Marianna Lomazzo, e di avere liste composte per metà da uomini e metà da donne”. Lo dichiarano Alessandra Senatore, Manuela Zambrano, Bruno Gambardella e Piercamillo Falasca del coordinamento regionale campano di Più Europa. “La decisione si pone in continuità con la linea politica fin qui adottata da Più Europa sul piano nazionale, con equilibrio di genere assicurato nella scelta dei portavoce regionali e con la promozione delle politiche di tutela della parità, di promozione dell’occupazione femminile, di contrasto di ogni forma di discriminazione e abuso. Noi ci assumiamo l’impegno di assicurare alle nostre candidate della lista ‘Più Campania in Europa’ le stesse condizioni di partenza dei nostri candidati, aiutandole a colmare qualsiasi eventuale ostacolo possano avere in questa intensa campagna elettorale. Si tratterà di donne di estremo valore personale e politico, impegnate nel lavoro, nello studio, nelle amministrazioni locali. Faranno la loro parte, al massimo, ma spetterà agli elettori fare la loro parte: votarle per farle eleggere”, concludono gli esponenti di Più Europa.

