CAMPANIA: PIÙ EUROPA: “PD INVITA M5S, E NOI NON SAREMO AL TAVOLO REGIONALE”

“La presenza di Più Europa a un confronto sulle alleanze è subordinata all’assenza delle forze populiste e sovraniste. Abbiamo appreso che per la riunione di giovedì il capo politico del M5S è stato invitato a indicare una delegazione. La nostra alterità, totale e non negoziabile, rispetto al partito di Crimi, Di Maio e Bonafede ci impedisce dunque di accogliere il tuo invito.” È quanto scrivono i portavoce campani di Più Europa, Bruno Gambardella, Alessandra Senatore e Manuela Zambrano, in una lettera inviata al Segretario Regionale PD Leo Annunziata. “Il campo che qualcuno immagina non può essere per noi tanto largo da comprendere anche il M5S. Quando e se decideremo di farci insieme promotori di un progetto riformatore, progressivo e ambientalista -concludono i portavoce di +E- il contributo di Più Europa non mancherà”.

