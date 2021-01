CAMPANIA. Pronti a partire con i saldi invernali. Ecco la data, anche nel resto d’Italia.

Iniziano i saldi in Campania, oggi 2 gennaio 2021 sono le regioni Basilicata, Sicilia, Molise e Valle d’Aosta a dare al via agli sconti. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio e il giorno successivo, il 5 gennaio, Sardegna e Campania, dove pure i saldi sarebbero dovuti iniziare oggi. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha però annunciato che sul tema è stata convocata una riunione per il 4 gennaio insieme alle associazioni di categoria. Anche altre Regioni hanno deciso di posticipare la data di avvio saldi al 7 gennaio 2021: Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia.

