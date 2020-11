La Campania resta rossa, il ministro Speranza conferma le restrizioni

Novità per quanto riguarda i colori delle regioni, finisce la zona rossa in Lombardia, ma anche in Piemonte e Calabria. Il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore domenica 29 novembre: le tre regioni diventeranno zone arancioni, mentre Sicilia e Liguria passeranno a gialle. Restano invece le stesse restrizioni nelle altre Regioni che oggi erano in scadenza: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre, fanno sapere dal ministero.

adsense – Responsive – Post Articolo