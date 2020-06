Si starebbe valutando un allentamento in Campania sulla stretta per le mascherine. Al momento nella Regione vige l’obbligo di indossarle stando a un’ordinanza del presidente della Regione.

Ma il 15 giugno, potrebbero esserci delle novità, in quel giorno scadono le varie ordinanze attualmente in vigore. “Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica su tutto il territorio regionale fino al 15 giugno”, è infatti la premessa dei provvedimenti emanati in questi giorni dal presidente della Regione. Per altre due settimane restano dunque in vigore i vari obblighi. Ma come per altre Regioni, come il Veneto, potrebbero esserci novità prima del 15.