CAMPOSANO. Al Supermercato Ragozzino oggi sabato 11 luglio sottocosto

Ecco tutte le promozioni che saranno valide solo per oggi 11 luglio 2020 presso il Supermercato Ragozzino sito a Camposano (NA) di Via Marconi 41:

Prosciutto di suino 4,49€ al Kg

Salsicce di suino 4,99€ al Kg

Arrosto disossato 8,90€ al Kg

Mozzarella di bufala ogni mezzo kg una ricotta in omaggio

Mortadella fini 4,99€ al Kg

Patate sfuse 0,69€ al Kg

Zucchine Verdi con fiore 0,99€ al Kg

Pesche bianche 1,19€ al Kg

Energade vari gusti 0,99€

Latte granarolo 0,69€

Olio De Santis extra vergine 2,99€

Tonno Nostromo confezione x6 3,99€

adsense – Responsive – Post Articolo