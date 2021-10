Camposano: Aniello Petillo. L’intervista bloccata dal down di Facebook durante lo spoglio

Ieri il down di Facebook ha interrotto la nostra diretta ma vi riproponiamo l’intervista che abbiamo realizzato mentre lo spoglio era ancora in corso. Purtroppo non siamo riusciti a mostrarvela in diretta ma ve la riproponiamo come testimonianza di quelle ore concitate fuori dal seggio elettorale della GESCAL di Camposano. A parlare è Aniello Petillo. Consigliere comunale uscente ed ex presidente del consiglio comunale. Primo eletto in questa tornata con ben 517 preferenze.

