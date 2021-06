Camposano: Antonio Giuliano dona costituzione ai diciottenni.

Camposano. Il consigliere uscente (il comune è attualmente commissariato) Antonio Giuliano, ha scelto, nel giorno della “Festa della Repubblica” di regalare a tutti i diciottenni del paese una copia della Costituzione Italiana.

Una iniziativa volta a incentivare la cultura e la conoscenza dei princìpi fondamentali sui quali si regge la nostra Nazione, nei ragazzi che in questo anno saranno chiamati per la prima volta a esercitare un diritto importantissimo e che forse diamo troppo per scontato che è quello del voto.

“Ai più giovani vanno trasmessi i valori della #democrazia, delle #libertà fondamentali, dei #diritti e dei #valori. Solo così saranno #cittadini consapevoli e capaci di recitare un ruolo attivo nella nostra #società.

Oggi per festeggiare il #2giugno ho voluto donare una copia del testo della #Costituzione ai diciottenni della nostra #Camposano, credo sia il miglior modo per celebrare la Festa della #Repubblica.

Ragazzi, fate vostre queste pagine, ed amerete di più l’ #italia!

Amerete di più la vostra #terra natia!”

Felice Sorrentino

