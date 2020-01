Brutta avventura quella capita ad una famiglia di Camposano, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di oggi 13 gennaio: diretta ad un pellegrinaggio presso il Santuario di Montevergine, poco prima di giungere a destinazione, ha visto la propria autovettura andare a fuoco. Il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del veicolo. Per i tre occupanti, nessuna conseguenza, tranne un comprensibile spavento.

