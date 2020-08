CAMPOSANO. Felicia De Capua è il nuovo assessore esterno del Comune di Camposano

La Dott.ssa Felicia De Capua è il nuovo assessore esterno del Comune di Camposano; a lei viene affidata l’innovativa delega alla Digitalizzazione, Smart Working e riforma della P.A.

Il background della Dott.ssa De Capua è perfettamente in sintonia con il percorso di crescita definitiva della macchina comunale: laureata in Economia e Commercio, ha conseguito un Master Universitario in Economia Pubblica e un Dottorato in Economia e Gestione delle Aziende Sanitarie. È inoltre giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Nazionale dei giornalisti, esperta in materia di accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione. Lavora nelle P.A. dal 2003, ed è funzionario pubblico in Arpac dal 2011.

L’obiettivo comune è una visione strategica tesa ad una progressiva trasformazione tecnologica, innovativa, d’avanguardia dei processi amministrativi dell’ente comunale, al fine di garantire servizi digitali efficienti ai cittadini e alle imprese in linea con i più

adsense – Responsive – Post Articolo