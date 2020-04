CAMPOSANO. Il sindaco Barbato mette in quarantena il suo vicesindaco. “Presente durante la commemorazione a Sommese”

Dopo la sanzione recapitata dalle forze dell’ordine al vicesindaco del Comune di Camposano, Siciliano, per la sua presenza durante la commemorazione del dottor Sommese all’interno dell’ospedale di Nola, arriva l’ordinanza del suo sindaco, Francesco Barbato, che lo obbliga in quarantena. Ecco il video della fascia tricolore di Camposano nel quale afferma: “Che i social servino a diffondere il buono e non le cattiverie. Di queste ultime, soprattutto in questo periodo, possiamo fare a meno. Ben venga il confronto, fatto anche di critiche, specialmente quelle costruttive che aiutano a migliorare. Amici, spero di aver messo un punto a questa situazione: vi auguro una buona serata e vi raccomando di resistere ancora un pò perchè purtroppo non è ancora finita!”.

