CAMPOSANO. Il sindaco Barbato sui funerali di Sommese chiede l’intervento di De Luca

Sul passaggio del corteo funebre di questa mattina a Saviano è intervenuto anche il sindaco di Camposano Barbato che ha affermato: “Quello che è successo stamattina a Saviano è a dir poco assurdo: il modo peggiore per dare l’ultimo saluto ad una persona che ha lottato fino all’ultimo contro questo maledetto Covid. Nonostante la famiglia avesse fatto un comunicato dove chiedeva di non assembrarvi, ve ne siete fregati ed avete fatto un attentato a tutta la Comunità Nolana che da giorni è chiusa in casa oltre che alla memoria di Carmine. Chiedo un intervento immediato del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, affinchè si ponga un argine per rimediare alle possibili gravi conseguenze di questo assembramento di massa”.

