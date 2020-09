CAMPOSANO. Neanche il Covid ferma la festa in bianco exclusive: Lobefalo’s Summer White Party 2020

L’evento mediatico estivo per un white party colorato da clima festoso e allegroso.

di Giuseppe De Carlo

Nonostante le ultime misure restrittive sulle discoteche e l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici, c’erano proprio tutti gli invitati alla festa in bianco più chiacchierata d’estate, il Summer White Party. Un superparty organizzato in grande stile e targato Franco Lobefalo Management, leader nel campo dello spettacolo e dei servizi da tanti anni, per la produzione di qualsiasi evento, all’insegna del fascino estivo. Un vero cocktail di convivialità e serenità coniugata perfettamente a un mix di musica, di moda, di degustazione gastronomica di qualità e di spettacolo. Una vera e propria festa d’estate, giunta alla quinta edizione quest’anno, che ha come colore dominante sempre “Dress code in total white” che si è tenuta il 3 settembre 2020 alle ore 21:00 all’interno dell’atmosfera “wonderful” dell’incantevole location del Dubai Village a Camposano (NA) del patron Gaetano Ambrosio, divenuta in questi anni la sede degli eventi di Franco e Pasquale Lobefalo (proprietario della Pasquale Lobefalo Fashion Academy).

Da sempre un incontro all’insegna della musica, dello spettacolo e della moda con un parterre d’eccezione: attori, tronisti, modelle, modelli, artisti napoletani. Importanti partners prenderanno parte a questo grande evento come la Camera Nazionale della Moda, l’Unione dei Giovani Industriali, Cariparma Crédit Agricole, il brand di abbigliamento Raffinerie e Fil a Fil, Social apes, Global Paestum, le fragranze Acqua di Capri Parfums, Babà re Terre Pompeiane, Istituto Paritario Padre Luigi Monaco, i Bikini Angel Italy, Happy Gomme, Lieto fireworks, la StellaBianca bufala e tradizione, Cadeaux di Maurizio Esposito, Rosario Balestra parrucchieri, le bottiglie illuminate di spumante Rogante Premium Sparlink Fruits per una differenza negli brindisi e tanti altri. Tanti volti noti della televisione, del cinema, del giornalismo, blogger del mondo dello showbiz, influencer e della moda, tanti fotografi e tanti media televisivi: l’attore Francesco Testi con la sua dolce e bella compagna Reda Lapaite, la showgirl Francesca Cipriani, il protagonista de “Avanti un Altro” Francesco Nozzolino, il sosia di Bono Vox U2 e fotografo Roberto Minini, la ventriloqua di “Avanti un Altro” Luana D’Esposito, la cantante Anna Capasso che si è esibito con il nuovo inedito “Bye Bye”, l’interprete di Pulcinella Angelo Iannelli, la ballerina Aigul Duisheeva, il sindaco di Camposano Francesco Barbato, la conduttrice Reneè Sylvie Lubamba, il cantante del duo musicale Mr.Hyde Ludo Brusco, l’attrice Miriam D’Amico, la bellissima influencer Jessica Gravante, l’artista Rafael Modà, l’attore Fabio Toscano, il cantante di Bachata Cosimo Esposito, la blogger Lina’s Style, Giuseppe De Carlo, Diego Paura, Maria Parente, Francesco Russo, Barone Davide di Ponticiello, Carmen labruna, Antonio D’Addio, Natasha Ummaro, Chiara Cernicchiara, Karol Torone e tanti altri personaggi.

La serata è stata presentata dal charme del noto presentatore, Gaetano Gaudiero, conduttore e showman, che ancora una volta ha sbalordito tutti i presenti. La serata è stata allietata dalla musica del Dj Felix con grandi performance. Il make-up per il Lobefalo’s White Summer party 2020 è stato curato da Nunzia Fabozzi (Coach di Corsi di Portamento della Pasquale Lobefalo Fashion Academy) e da Anna Russo Visagista Make-up Artist che sono oramai da tanti anni al servizio delle modelle della Fashion Academy di Pasquale Lobefalo con quel “touch of beatiful” unico e originale. Anche quest’anno il White Party targato Lobefalo è stato nel segno di una bellissima serata piacevole per ammirare la moda, la bellezza, la musica, i personaggi del cinema e dello spettacolo, tra flash e brindisi. Ancora una volta Franco e Pasquale Lobefalo hanno conseguito un grande successo nonostante le avversitá del “Coronavirus”.

