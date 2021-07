CAMPOSANO. Nuovo colpo di scena si dimette il sindaco Barbato

Il comune di CAMPOSANO di nuovo senza sindaco questa volta a decidere di rassegnare le dimissioni è stato proprio il primo cittadino Francesco Barbato. Ecco la sua decisione:

“Mi sono appena DIMESSO da SINDACO.Fare il Sindaco, per il BENE dei CITTADINI, è un lavoro impegnativo, scrupoloso, faticoso.

Diventa ancora più pesante quando operi in contesti pseudo-politici, privi di ETICA-Pubblica, che non hanno un minimo senso del Dovere, della Responsabilità, dove s’ingegnano, da mattina a sera, solo per farmi cadere da Sindaco, piuttosto che pensar di risolvere i problemi dei Camposanesi!

Allora non ti fanno più governare a favore della Città perché – la vecchia, marcia politica – non è al servizio dei Cittadini ma deve servire solo i propri interessi o delle bande che rappresenta.

Di contro, ho cercato sempre e solo di far crescere la mia Città, renderla più civile, più bella insomma di far vivere meglio il mio Popolo; ma ogni giorno mi arriva una coltellata alle spalle e, la cosa più grave, arriva da quelli che dovrebbero lavorare con me #PERilBENEcomune.

🗡 Sono coltellate, però, che vanno nella carne dei Cittadini perché, abbiamo visto, cosa significhi per Camposano aver SUBITO in 4 mesi i Commissari.

Ma quest’accozzaglia di politicanti, tutti felicemente insieme sia ex maggioranza sia ex opposizione, vogliono i Commissari perché, con questi, s’intendono meglio e li preferiscono ad un Sindaco che, invece, è ogni giorno al servizio del suo POPOLO.

Seguiranno, prima della decadenza, dettagliate motivazioni su intrighi, interessi, collegamenti vari per mettere “LE MANI SULLA CITTÀ”, per ora continuo, inComune, a lavorare per il BENE di campoSANO e tendere le mie mani verso gli Uomini e le Donne, sempre!

