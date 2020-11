CAMPOSANO. Paninoteca Barbarossa: la qualità si fa strada nel lockdown

A Camposano, la paninoteca “Barbarossa”, si sta facendo sempre più strada nell’affollatissimo mondo del food. E lo fa grazie ai due elementi più importanti ma che ormai non sono più tanto scontati: le materie prime di assoluta qualità e la cortesia con i clienti. In pratica parliamo di panini a due sorrisi. Uno da parte di chi ti serve e l’altro è del cliente dopo il primo morso. Il periodo è triste oltre che duro, quindi, a maggior ragione noi consumatori dobbiamo tutelare chi ci propone cibo di qualità ma a prezzi onestissimi. È un dare e avere. Provare per credere!

La paninoteca Barbarossa offre asporto e delivery e si trova a Camposano, in via Francesco Siciliano 46 (di fronte alla farmacia). Seguite la pagina Facebook e approfittate di questi giorni di clausura, magari comodi sul divano di casa, davanti a un film e avendo tra le mani un paninone buonissimo come dolce compagnia… tanto fuori fa freddo e c’è il covid… voletevi bene e regalatevi un sorriso. L’altro ve lo offrono loro!

https://www.facebook.com/BarbarossaPaninoteca/

