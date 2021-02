CAMPOSANO. Parere favorevole del commissario ad acta relativo al bilancio

A Camposano è arrivato il parere favorevole del commissario ad acta relativo al bilancio. Per quanto riguarda invece le variazioni che non sono state approvate in consiglio comunale entro il 31 dicembre, risulteranno come debito fuori dal prossimo bilancio 2021/2023 che dovrà essere approvato entro marzo. Resta da capire come si evolverà la situazione relativa ad un amministrazione a guida Barbato che non ha più la maggioranza. Nell’estrema ipotesi che il prefetto decidesse di non sciogliere il consiglio, viste l’approssimarsi delle elezioni comunali, non sarebbe chiaro in che modo l’ex maggioranza si presenterebbe in consiglio entro marzo per nuovo bilancio e con quali numeri.

Intanto, il sindaco Francesco Barbato ha emesso un’ordinanza di chiusura a tempo indeterminato della scuola Virgilio che comprende la primaria e la secondaria di primo grado dove si è verificato un caso di positività al covid-19. Nell’ordinanza Barbato lamenta la mancanza da parte del corpo docente di partecipazione allo screening offerto dal comune e finché ciò non avverrà, non vede le condizioni necessarie per aprire in sicurezza.

Felice Sorrentino

