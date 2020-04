Camposano: Sartoria produce 70 mascherine per l’ospedale di Nola

La sartoria Amato di Camposano si è resa protagonista di un bel gesto di vicinanza e solidarietà, confezionando 70 mascherine per il reparto di cardiologia dell’ospedale di Nola usando teli chirurgici sterili in TNT non utilizzati dallo stesso reparto grazie alla collaborazione di un infermiere di Camposano che lavora in cardiologia e a cui è venuta l’idea di utilizzare alcuni di quei non teli non usati, in modo da farli tornare utili in un momento di grande difficoltà come questo. La disponibilità e il senso civico della sartoria del paese hanno fatto il resto, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo assolutamente gratuito.

Felice Sorrentino

adsense – Responsive – Post Articolo