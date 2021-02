CAMPOSANO. Si è sciolto ufficialmente il Consiglio Comunale. Barbato non è più sindaco

Si è sciolto il consiglio comunale di Camposano nel pomeriggio di oggi. La procedura di scioglimento del consiglio comunale è stata avviata in virtù della riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio. Il Prefetto ha, contestualmente, sospeso il consiglio comunale e nominata commissario prefettizia la viceprefetta Elena Sorrentino, in servizio alla prefettura di Napoli, incaricandola della provvisoria gestione dell’Ente. I 6 consiglieri dimessi sono stati: Carmela Rescigno; Giuseppe Barbati; Antonio Giuliano; Onofrio Miele; Angelo Trinchese; Alessandra Venezia.