CAMPOSANO. Tombolina animata dei Bambini

Come ogni anno il comitato genitori di Camposano partecipa alla felicita’ dei bimbi nel periodo più bello dell’anno, le festività natalizie. Lunedì 23 Dicembre a partire dalle ore 17.00 la piazza Camposano si trasforma magicamente in fantastico luna park, si prosegue verso l’interno della sala consiliare dove i bambini si divertiranno a giocare ma soprattutto ad animare la tombola napoletana e non è finita qui aspetteranno insieme l’arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi con i quali i bambini possono fare la foto, infine ricco buffet offerto dal Comitato genitori in collaborazione con le mamme e ed esercenti. Il tutto patrocinato dal Comune di Camposano.

